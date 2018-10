Exhibitionist vor Cannstatter Carré Grapscher vom Historischen Volksfest gefasst

Von red/aim 01. Oktober 2018 - 13:04 Uhr

Der Mann soll einer 14-Jährigen am historischen Volksfest in Stuttgart unter den Rock gegriffen haben (Symbolbild). Foto: dpa

Ein 22-Jähriger soll in Stuttgart-Bad Cannstatt mehrmals seinen Penis vor Passanten entblößt haben. Die Polizei sieht einen Zusammenhang zur sexuellen Belästigung einer Minderjährigen am Schlossplatz.

Bad Cannstatt - Polizeibeamte haben am Sonntagabend einen 22 Jahre alten Mann festgenommen, der sich zuvor an der Wildunger Straße in Bad Cannstatt entblößt haben soll. Später stellte sich heraus, dass der Exhibitionist auch für eine sexuelle Belästigung von Samstag verantwortlich sein könnte.

Die Polizei hat dem mutmaßlichen Täter am Sonntag gegen 19.45 Uhr Handschellen angelegt, nachdem ein 40 Jahre alter Mann den Exhibitionisten in der Nähe des Cannstatter Carré gemeldet hatte. Er soll sich vor Passanten mehrmals die Hose heruntergezogen und seinen Penis gezeigt haben.

14-Jährige im Beisein der Mutter belästigt

Inzwischen steht fest, dass der mutmaßliche Täter bereits am Samstagnachmittag aufgefallen war. Er soll einem Mädchen am Schlossplatz in Stuttgart-Mitte an den Po gefasst haben. Die 14-Jährige war gemeinsam mit ihrer Mutter beim Historischen Volksfest gewesen, als ihr der 22-Jährige an den Hintern gefasst haben soll.

„Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt“, schreibt die Polizei in einer Pressemitteilung zu den Vorfällen. Sie bittet Zeugen und Geschädigte von dem Vorfall vor dem Cannstatter Carré, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.