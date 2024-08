Exhibitionist in Stuttgart-Zuffenhausen

1 Die Polizei Stuttgart sucht nach Zeugen und möglichen weiteren Geschädigten. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Eine 62-Jährige ist am Dienstag in Stuttgart-Zuffenhausen unterwegs, als ein Mann ihr entgegenkommt und ihr sein erigiertes Glied zeigt. Die Polizei nimmt ihn wenig später fest. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein 44-Jähriger soll am Dienstagnachmittag in der Rotweganlage in Stuttgart-Zuffenhausen eine Frau belästigt haben. Die Polizei nahm den mutmaßlichen Exhibitionisten vorläufig fest und sucht nun nach Zeugen und möglichen weiteren Geschädigten.