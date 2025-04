Polizeieinsatz in Neckartenzlingen Geringe Beute, hoher Schaden bei Einbruch in Tankstelle

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind unbekannte Täter in eine Tankstelle in Neckartenzlingen (Kreis Esslingen) eingebrochen. Die Beute ist gering, der angerichtete Schaden jedoch beträchtlich.