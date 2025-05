Stuttgart-Plieningen Duo raubt Elfjährige aus – Polizei sucht Zeugen

Ein elf Jahre altes Mädchen steht an einer Haltestelle in Plieningen, als zwei unbekannte Jugendliche ihre Uhr rauben wollen. Das Mädchen setzt zur Flucht an, doch das Duo holt sie ein und stößt sie um. Die Polizei sucht Zeugen.