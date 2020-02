Exhibitionist in Stuttgart-Ost

1 Die Polizei sucht einen Exhibitionist in Stuttgart-Ost. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Zwei Frauen stehen in einem Geschäft im Stuttgart Osten. Plötzlich zeigt ein Mann vor dem Schaufenster sein Geschlechtsteil. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart - Ein unbekannter Mann hat am Samstag in der Libanonstraße im Stuttgarter Osten zwei Frauen belästigt. Wie die Polizei mitteilt, standen die Frauen im Alter von 21 und 47 Jahre gegen 10.45 Uhr in einem Geschäft, als der Mann vor dem Schaufenster sein Glied zeigte.

Die Frauen beschrieben den Täter als etwa 40 Jahre alt und 1,75 Meter groß. Er habe dunkle Haare und einen Dreitagebart und sei mit einer dunklen Jacke und einer beigefarbenen Hose bekleidet gewesen. Außerdem habe er eine schwarze Schildmütze mit gelber Aufschrift getragen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/89905 778 zu melden.

