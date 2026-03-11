Exhibitionist in Stuttgart-Nord: Mann entblößt sich auf Löwentorbrücke vor zwei Frauen - Zeugen gesucht
Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls in Stuttgart-Nord. Dort soll ein Unbekannter sich vor zwei Frauen entblößt haben (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Eibner

In Stuttgart-Nord hat sich ein Unbekannter am Dienstagabend vor zwei Frauen entblößt und diese belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat sich am Dienstagabend auf der Löwentorbrücke in Stuttgart-Nord vor zwei Frauen entblößt. Wie die Polizei mitteilt, stand der Mann gegen 19.50 Uhr auf der Rampe kurz vor der Haltestelle, hatte die Hose heruntergelassen und onanierte. Zwei Frauen wandten sich daraufhin an einen 45 Jahre alten Passanten. Als dieser den Mann ansprach, zog er seine Hose hoch, holte ein kleines Messer hervor und ging, ohne den Passanten zu bedrohen, zur Haltestelle. Dort stieg er um 19.53 Uhr in die U6 in Richtung Zuffenhausen ein. Die beiden Frauen entfernten sich, bevor die Polizei eintraf.

 

Zum Tatverdächtigen liegt folgende Beschreibung vor: Er war etwa 1,85 bis 1,90 Meter groß, zwischen 45 und 55 Jahre alt und schlank. Zur Tatzeit trug er ein rotes Shirt, eine schwarze Jogginghose, eine schwarze Winterjacke und weiße Schuhe. Um den Kopf hatte er einen Schlauchschal gewickelt. Zudem führte er zwei blaue Krücken mit sich, war aber gut zu Fuß. Er sprach akzentfreies Deutsch und wirkte ungepflegt. Zeugen sowie die beiden Frauen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0711 789903300 beim Polizeirevier 3 in der Gutenbergstraße zu melden.

 