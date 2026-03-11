Exhibitionist in Stuttgart-Nord: Mann entblößt sich auf Löwentorbrücke vor zwei Frauen - Zeugen gesucht

1 Die Polizei sucht Zeugen eines Vorfalls in Stuttgart-Nord. Dort soll ein Unbekannter sich vor zwei Frauen entblößt haben (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Eibner

In Stuttgart-Nord hat sich ein Unbekannter am Dienstagabend vor zwei Frauen entblößt und diese belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.











Ein Unbekannter hat sich am Dienstagabend auf der Löwentorbrücke in Stuttgart-Nord vor zwei Frauen entblößt. Wie die Polizei mitteilt, stand der Mann gegen 19.50 Uhr auf der Rampe kurz vor der Haltestelle, hatte die Hose heruntergelassen und onanierte. Zwei Frauen wandten sich daraufhin an einen 45 Jahre alten Passanten. Als dieser den Mann ansprach, zog er seine Hose hoch, holte ein kleines Messer hervor und ging, ohne den Passanten zu bedrohen, zur Haltestelle. Dort stieg er um 19.53 Uhr in die U6 in Richtung Zuffenhausen ein. Die beiden Frauen entfernten sich, bevor die Polizei eintraf.