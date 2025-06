Mann entblößt sich am Neckarufer vor 41-Jähriger

Exhibitionist in Ludwigsburg

1 Der Mann näherte sich der Frau im Bereich einer Aussichtsplattform in in Ludwigsburg-Neckarweihingen. (Symbolfoto) Foto: IMAGO/Rolf Poss

Am Donnerstag ist eine 41-Jährige auf dem Weg zu einer Aussichtsplattform in Ludwigsburg-Neckarweihingen. Dann taucht ein Mann auf und entblößt sich vor ihr.











Weil er sich am Neckarufer in Ludwigsburg-Neckarweihingen am Donnerstag vor einer 41 Jahre alten Frau entblößt haben soll, hat die Polizei einen 31 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen.