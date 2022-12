Exhibitionist in Leinfelden-Echterdingen

In Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) belästigte zu Freitagnacht ein Exhibitionist eine 26-jährige Frau. Eine polizeiliche Fahndung blieb ohne Erfolg.















Im Bereich der Kolumbusstraße in Leinfelden-Echterdingen wurde Freitagnacht, gegen 23.30 Uhr, ein Exhibitionist von der Polizei festgenommen. Über den Notruf meldete die geschädigte 26-jährige Frau den Vorfall, welcher sich auf ihrem Nachhauseweg vom Bahnhof ereignet hatte.



Ein bislang Unbekannter, ca. 25-30-jähriger, 1,65m großer Mann, mit normalem Körperbau und einem Verband am Arm, sprach die junge Frau an und bat sie um Hilfe beim Schließen seiner Jacke und Hose. Daraufhin hob er den Pullover an und zeigte sein entblößtes Genital. Die Frau lief sofort nach Hause und verständigte die Polizei. Die Polizei berichtet, dass eine unverzüglich eingeleitete Fahndung im umliegenden Bereich ohne Erfolg verlief.