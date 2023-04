1 Die Polizei sucht Hinweise auf die Identität des Mannes. Foto: dpa//Klaus-Dietmar Gabbert

Eine 35-Jährige ist von einem Unbekannten nahe einer Gartenanlage nach dem Weg gefragt worden. Der hatte währenddessen seine Hosen heruntergezogen.









Eine 35-Jährige ist am Montag nahe einer Gartenanlage am Hornbergdurchlass in Kornwestheim von einem Exhibitionisten belästigt worden. Sie lief gegen 12.15 Uhr auf einem Feldweg vom Römerhof kommend in Richtung Stadt, als ein Mann sie überholte und nach dem Weg fragte. Währenddessen musste die Frau jedoch feststellen, dass ihr Gegenüber die Hosen heruntergezogen hatte, sich entblößte und auch selbst anfasste.

Der Mann lief in Richtung der Realschule weiter

Die 35-Jährige ignorierte daraufhin den Mann, der in Richtung der nahe gelegenen Realschule davonlief. Währenddessen habe er sich weiterhin selbst berührt. Der Täter soll etwa 25 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er war von zierlicher Statur und hatte einen Drei-Tage-Bart. Zum Tatzeitpunkt trug er eine dunkle Cargohose, eine dunkelblaue Jacke mit Kapuze sowie eventuell ein Stirnband. Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Mannes geben können, werden gebeten sich unter 0 71 54 / 1 31 30 oder kornwestheim.prev@polizei.bwl.de zu melden.