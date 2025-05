Exhibitionist in Kornwestheim: Unbekannter entblößt sein erigiertes Glied

Exhibitionist in Kornwestheim

1 Die Fußgängerin alarmierte die Polizei. (Symbolbild) Foto: dpa

Einer Fußgängerin fiel am Mittwoch in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg) ein Mann auf, der an einem Lastwagen lehnte – und seine Hose bis zu den Knien herabgezogen hatte.











Ein Exhibitionist hat sich am Mittwochabend in Kornwestheim vor einer 31-Jährigen entblößt. Wie die Polizei mitteilt, lief die Frau gegen 22.40 Uhr die Steinbeisstraße entlang, als ihr ein Mann auffiel, der an einem geparkten Lastwagen lehnte. Der Unbekannte hatte seine Hose bis zu den Knien heruntergezogen, sodass sein erigiertes Glied zu sehen war.