Exhibitionist in Bietigheim: Halbnackter maskierter Mann macht Kniebeugen im Wald

1 Die Frau war im Waldgebiet Brandholz auf den Mann getroffen (Symbolbild). Foto: Imago/imagebroker

Eine Spaziergängerin wurde in einem Waldstück bei Bietigheim-Bissingen von einem maskierten Mann verfolgt. Der entblößte sich plötzlich und begann, Sportübungen durchzuführen.











Eine Frau ist am Samstagmorgen in einem Wald bei Bietigheim-Bissingen auf einen Exhibitionisten getroffen. Laut Polizei war die Unbekannte gegen 7 Uhr im Waldgebiet Brandholz unterwegs, als ihr plötzlich ein schwarz gekleideter Mann hinterherlief. Dieser soll anschließend seinen Unterkörper entblößt und Kniebeugen gemacht haben. Zudem trug der Mann wohl eine schwarze Maske.