Exhibitionist in Bad Cannstatt: Mann entblößt seinen Penis vor parkender Autofahrerin – Zeugen gesucht
In Bad Cannstatt hat am Mittwoch ein Exhibitionist sein Unwesen getrieben. Der Mann zog sich vor einer Autofahrerin aus und zeigte ihr seinen Penis. Die Polizei sucht Zeugen.

In Bad Cannstatt ist am Mittwochabend ein Exhibitionist unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, zog sich ein unbekannter Mann in der Hallstraße vor einer 53 Jahre alten Frau aus und zeigte ihr seinen Penis. Laut Polizeibericht war die Frau gegen 20 Uhr gerade dabei zu parken, als der Unbekannte an die Fahrertür herantrat und sie ansprach. Hierbei öffnete er offenbar seine Hose, zeigte ihr seinen Penis und wedelte damit herum.

 

Anschließend ging der Mann über die Rosenaustraße in Richtung Neckar. Der Unbekannte war laut der Frau zwischen 40 und 50 Jahren alt sowie etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er hatte demnach kurze Haare und einen kurzen, schwarzen Bart. Er soll eine schwarze Jacke und eine blaue Jeans getragen haben. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/89903600 beim Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

 