Exhibitionist in Bad Cannstatt: Mann entblößt seinen Penis vor parkender Autofahrerin – Zeugen gesucht

In Bad Cannstatt hat am Mittwoch ein Exhibitionist sein Unwesen getrieben. Der Mann zog sich vor einer Autofahrerin aus und zeigte ihr seinen Penis. Die Polizei sucht Zeugen.











In Bad Cannstatt ist am Mittwochabend ein Exhibitionist unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, zog sich ein unbekannter Mann in der Hallstraße vor einer 53 Jahre alten Frau aus und zeigte ihr seinen Penis. Laut Polizeibericht war die Frau gegen 20 Uhr gerade dabei zu parken, als der Unbekannte an die Fahrertür herantrat und sie ansprach. Hierbei öffnete er offenbar seine Hose, zeigte ihr seinen Penis und wedelte damit herum.