Ein Exhibitionist hat am Montagabend gegen 18.35 Uhr im Badepark Ellental in Bietigheim-Bissingen sein Unwesen getrieben. Der Unbekannte soll sich dort im Warmwasserbecken selbst befriedigt haben, weshalb er vom Personal des Freibads verwiesen wurde. Der Mann soll etwa 17 bis 19 Jahre alt sein und dunkles Haar sowie einen dunklen Teint haben. Er war eher schlank und trug einen Ziegenbart. Zudem war er mit einem roten T-Shirt, einer grauen Badehose und weißen Turnschuhen bekleidet. Nachdem er das Bad verlassen hatte, soll er in einen Linienbus der Linie 556 gestiegen sein.