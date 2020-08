1 Der Mann flüchtet, als das Opfer andere Passanten auf ihn aufmerksam macht. (Symbolbild) Foto: dpa/Friso Gentsch

Am Sonntagabend wird eine Jugendliche in der Stuttgarter Innenstadt von einem unbekannten Mann sexuell belästigt. Die Polizei sucht Zeugen.

Stuttgart - Ein Unbekannter hat am Sonntagabend eine Jugendliche in der Stuttgarter Innenstadt belästigt. Wie die Polizei berichtet, bemerkte die 17-Jährige am Schillerplatz gegen 21.30 Uhr einen Mann, der offenbar sexuelle Handlungen an sich vornahm. Als das Mädchen ein vorbeilaufendes Paar um Hilfe bat, floh der Exhibitionist.

Der Täter wird folgendermaßen beschrieben: Er soll etwa 30 bis 35 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß sein. Er hat eine Glatze, ist dunkelhäutig und trug zur Tatzeit ein weißes T-Shirt mit unbekannter Aufschrift und eine lange Hose. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.

