In diesem Artikel haben wir 3 Möglichkeiten zusammengefasst, wie sich in Excel einzelne Zeichen in Zeichenketten von links abschneiden lassen.

Bei der Arbeit in Excel ist es oft praktisch, einzelne Zeichen auf einer Seite abzuschneiden. So werden Zelleninhalte zum einen übersichtlicher und zum anderen lassen sie sich im Anschuss besser weiterverarbeiten. Wie aber geht man vor, wenn man zum Beispiel Zeichen auf der linken Seite abschneiden möchte?

In Excel Zeichen links entfernen - 3 einfache Methoden

Die naheliegendsten Excel-Funktionen, um Zeichen von einer Seite abzuschneiden, sind „LINKS“ und „RECHTS“. Allerdings lassen sich Zeichen mit der jeweiligen Funktion im ersten Schritt nur wiedergeben, weshalb man etwas umdenken muss. Denn LINKS() schneidet rechts ab und RECHTS() andersherum. Zusätzlich gibt es sogar noch weitere Möglichkeiten. Diese Methoden gibt es:

1. Excel-Funktion RECHTS()

Mit der Funktion „RECHTS()“ lassen sich Zeichen auf der rechten Seite eines bestimmten Punktes in einer Zeichenkette wiedergeben (links wird abgeschnitten). So geht’s:

Zelle auswählen, in welcher der von links beschnittene Text ausgegeben werden soll.

Geben Sie die Rechts-Formel wie folgt ein: =RECHTS(A2;7)

Hat der Zelleninhalt von A2 zum Beispiel insgesamt 10 Zeichen, werden nun 3 Zeichen auf der linken Seite entfernt. Sprich, 7 Zeichen von rechts werden ausgegeben.

Diese Methode funktioniert allerdings nur, wenn alle Zellen die gleiche Länge haben. Wenn die Zelleninhalte unterschiedlich lang sind, kann die Rechts-Funktion mit der Länge-Funktion kombiniert werden. So geht’s:

Tauschen Sie in der Rechts-Funktion die „7“ mit LÄNGE(A2)-3

Die Formel lautet nun: =RECHTS(A2;LÄNGE(A2)-3)

Mit dieser Formel ist die Länge der Zeichenkette nun irrelevant und es wird stets alles hinter dem dritten Zeichen von links wiedergegeben.

2. Excel-Funktion TEIL()

Eine weitere Möglichkeit, um Zeichen links abzuschneiden, ist die Teil-Funktion. Hiermit lassen sich ebenfalls Zeichen ab einem bestimmten Punkt in einer Zeichenkette wiedergeben. Der Unterschied zur Rechts-Funktion ist, dass der beginnende Punkt von links beginnt, fest definiert ist und durch die Anzahl der wiederzugebenen Zeichen variiert werden kann. So geht’s:

Wählen Sie die gewünschte Zelle für die Ausgabe aus.

Geben Sie die Teil-Funktion wie folgt ein: =TEIL(A2;3;7)

So werden ab dem dritten Zeichen insgesamt sieben Zeichen ausgegeben.

Tipp: Auch wenn ab dem Startpunkt weniger Zeichen vorhanden sind als in der Formel definiert, werden dennoch alle restlichen Zeichen wiedergegeben. So kann die Anzahl der Ausgabezeichen zum Beispiel auch auf 999 für eine flexible Anzahl an Zeichen gesetzt werden. Ordentlicher wäre die Formel allerdings auch hier in Kombination mit der Längenfunktion wie folgt: =TEIL(A2;3;LÄNGE(A2))

3. Excel-Formel ERSETZEN()

Noch mehr Möglichkeiten eröffnen sich, wenn für das Abschneiden von links in Excel die Ersetzen-Funktion verwendet wird. Denn hiermit lassen sich bei Bedarf auch Zeichen austauschen. Zum einfachen Abschneiden gehen Sie mit der Ersetzen-Funktion in Excel wie folgt vor:

Wählen Sie eine Zelle zur Ausgabe aus.

Geben Sie die Ersetzen-Funktion wie folgt ein: =ERSETZEN(A2;1;3;"")

So werden in der Zelle A2 ab dem ersten Zeichen von link insgesamt drei Zeichen mit einer leeren Zeichenfolge ("") ersetzt. Also abgeschnitten.

Die größte Flexibilität beim Abschneiden erhält man mit der Kombination der Ersetzen-Funktion und der Finden-Funktion =FINDEN(".de/";A2“). Dann kann Excel bestimmte Zeichen in Zeichenketten selbstständig suchen und abschneiden oder wenn gewünscht sogar ersetzen, da die Finden-Funktion nach bestimmten Zeichen sucht und deren Position wiedergibt. Vor- und Nachnamen können so getrennt werden oder URL-Listen von der Domain abgeschnitten werden. Die Möglichkeiten sind vielfältig und so geht’s: