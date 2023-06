So viel Grundsteuer zahlt die Ministerin jetzt für ihre Balinger Villa

1 Das Villengrundstück von Ministerin Hoffmeister-Kraut ist für die Grundsteuer nun neu aufgeteilt und bewertet worden. Foto: Screenshot Boris BW

Nach dem Wirbel um ein YouTube-Video und der Änderung der Bodenrichtwerte stehen jetzt die neuen Sätze für Nicole Hoffmeister-Kraut fest.









Müssen die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut und ihr Mann für ihr Villen-Grundstück in Balingen wirklich nur knapp 24 Euro Grundsteuer bezahlen? Diese Rechnung hatte ein Balinger Bürger in einem Internet-Video öffentlich gemacht – und damit einen Sturm der Entrüstung nicht nur im Zollernalbkreis ausgelöst. Bis in die überregionalen Medien hatte es das Video geschafft.