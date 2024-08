Rückkehr von Mike Tyson in den Ring steht fest

1 Foto: Laureta Nrecaj

Die Box-Legende möchte für einen Showkampf erneut in den Ring steigen. Ein neuer Termin steht nun fest.











Link kopiert



Nachdem die für Juli geplante Rückkehr des ehemaligen Schwergewicht-Weltmeisters Mike Tyson in den Boxring verschoben werden musste, steht nun ein neuer Termin fest: Am 15. November wird der 57-Jährige dem 30 Jahre jüngeren YouTuber Jake Paul gegenüberstehen. Der Kampf wird live auf Netfflix aus dem AT&T Statdion in Arlignton (Texas) übertragen.