1 Eigentlich sollten schon im April 2020 die Hochzeitsglocken bei Tom Payne und Jennifer Akerman läuten Foto: Admedia / ImageCollect.com

Tom Payne und seine Freundin Jennifer Akerman sind seit 2013 zusammen, seit 2018 verlobt - und inzwischen auch endlich verheiratet!

Besser kann das neue Jahr für den ehemaligen "The Walking Dead"- und aktuellen "Prodigal Son"-Star Tom Payne (38) wohl nicht beginnen. Über seinen Instagram-Account wünschten er und seine Liebste, Model und Sängerin Jennifer Akerman (31), den Followern ein frohes neues Jahr - und das als "Mr and Mrs Payne", wie der Schauspieler samt Ring-Emoji freudig verkündete.

Auch seine Liebste teilte das Bild über ihren Instagram-Account. Dort hatte sie zuvor schon einige Details zur Hochzeit enthüllt. So fand die Trauung bereits am 22. Dezember statt und hätte eigentlich noch viel früher über die Bühne gehen sollen. "Nachdem wir unsere Hochzeit im April absagen mussten und nicht wussten, wie lange sich die Welt im Lockdown befinden würde, hatten wir dennoch den Wunsch, dieses Jahr als Mann und Frau zu beenden - und das haben wir." Das schrieb die jüngere Schwester von "Watchmen"-Star Malin Akerman (42) zu einem abfotografierten Polaroid, das auf der Hochzeit in kleinem Kreise entstanden ist.

Payne und Akerman sind bereits seit 2013 ein Paar. Im November 2018 hielt der Schauspieler schließlich um die Hand der gebürtigen Schwedin an.