Ex von Oliver Pocher: Sandy Meyer-Wölden ist frisch verliebt und sehr glücklich

Ex von Oliver Pocher

1 Sandy Meyer-Wölden ist frisch verliebt - jetzt will sie einfach sehen, was die Zukunft bringt. Foto: imago/Future Image

Sandy Meyer-Wölden hat ihre neue Liebe bestätigt. Und das Beste: Ihr Ex Oliver Pocher kennt ihren neuen Partner bereits seit mehreren Jahren.











Für gewöhnlich steht im "Die Pochers - Frisch recyclt"-Podcast bei Podimo das bewegte (Liebes-)Leben von Komiker Oliver Pocher (46) im Mittelpunkt - beziehungsweise seine Trennung von Amira Pocher (31). In der neuen Folge sorgt aber Pochers Podcast-Partnerin und Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (41) für die Schlagzeilen. Denn erstmals spricht sie darin über die Tatsache, nicht mehr auf dem Single-Markt zu sein. Nachdem zuvor Liebesgerüchte aufgekommen waren, sprach Oliver Pocher diese nun im Podcast an und wollte von seiner Ex wissen: "Frisch verliebt, wie fühlen Sie sich?"