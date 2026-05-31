Der Ex-Nationalspieler und VfB-Sportvorstand sieht die bisherige Amtszeit des Bundestrainers durchaus kritisch.
Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler und Spieler sowie Funktionär des VfB Stuttgart, Thomas Hitzlsperger, sieht die Amtszeit von Bundestrainer Julian Nagelsmann durchaus kritisch. „Es war ein Auf und Ab bisher“, sagte der ARD-Experte bei t-online: „Ich möchte ihm nicht das Bemühen absprechen, wie ein Bundestrainer auftreten zu wollen. Aber er ist auch erst 38 Jahre, das sollten wir in der Beurteilung nicht unberücksichtigt lassen.“