Ex-VfB-Talent: Wie sich der Steinheimer Nick Bätzner in die erste Liga kicken will

Nick Bätzner hat einen besonderen Weg bis zum Fußballprofi hinter sich. Während er mit dem SC Paderborn auf den Aufstieg hofft, sind seine Eltern in der Heimat mächtig stolz.
Hin und wieder gibt es auch Maultaschen. Das schmeckt für den Schwaben Nick Bätzner ein bisschen nach Heimat, denn der Profifußballer aus Steinheim an der Murr spielt seit dieser Saison im ostwestfälischen Paderborn. Er ist beim Zweitligisten in guter Gesellschaft, denn mit U21-Nationaltorhüter Dennis Seimen, der vom VfB Stuttgart ausgeliehen wurde, trägt ein weiterer Baden-Württemberger das Trikot der Blau-Schwarzen. „Wir machen viel zusammen und auch unsere Partnerinnen sind befreundet“, erzählt Bätzner.