Nick Woltemade hat in diesem Jahr einen kometenhaften Aufstieg hingelegt. Der Ex-VfB-Stürmer ist jedoch lange noch nicht satt. Woran er derzeit besonders arbeitet.
Seinen kometenhaften Aufstieg vom Ersatzspieler beim VfB Stuttgart zum Stammspieler in der Nationalmannschaft kann Nick Woltemade selbst nur schwer realisieren. „Ja, es ist manchmal schwierig zu greifen. Man kommt häufig auch gar nicht dazu“, sagte Woltemade im Interview mit RTL/ntv und sport.de über sein „verrücktes Jahr“ 2025: „So ein Jahr ist nicht selbstverständlich, ich bin da sehr dankbar für und will weiter für so tolle Momente arbeiten.“