1 Daniel Ginczek schoss den VfB Stuttgart einst zum Klassenverbleib, in der kommenden Saison will er mit dem VfL Wolfsburg international spielen. Foto: Baumann

Daniel Ginczek ist der einzige Stammspieler, den der VfB Stuttgart nach der vergangenen Saison abgegeben hat. Seitdem wird er schmerzlich vermisst – dabei hätte sein Wechsel gar nicht unbedingt stattfinden müssen, wie er nun verrät.









Stuttgart - Vor vier Jahren hat er den VfB Stuttgart zum Klassenverbleib geschossen, in der vergangenen Saison bildete er ein wuchtiges Sturmduo mit Mario Gomez – dass Daniel Ginczek dann zum VfL Wolfsburg wechselte, haben viele Fans nicht verstanden. An diesem Samstag (15.30 Uhr) kehrt der Stürmer zum Duell mit dem VfB erstmals in die Mercedes-Benz-Arena zurück.