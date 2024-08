Ex-VfB Sportdirektor: Berichte: Sven Mislintat beim BVB vor dem Aus?

1 Der Kaderplaner des BVB, Sven Mislintat, steht bei dem Verein möglicherweise kurz vor seinem Ende (Archivfoto). Foto: dpa/David Inderlied

Borussia Dortmund stimmt sich in der Schweiz auf die neue Saison ein. Doch es brodelt angeblich im Trainingslager.











Beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund scheint es nach übereinstimmenden Medienberichten Ärger in der Chefetage zu geben. Die „WAZ“ schreibt, dass zwischen Sportdirektor Sebastian Kehl und dem Technischen Direktor Sven Mislintat zunehmend Spannungen auftreten würden. Laut „Ruhr Nachrichten“ gehe es um „Machtgehabe und Grenzüberschreitungen in den Zuständigkeitsbereichen“. Die internen Vorwürfe seien nach einem „Bild“-Bericht offenbar so schwerwiegend, dass eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr möglich erscheine.