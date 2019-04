Juventus-Star Khedira lässt sich am Knie operieren

1 Sami Khedira (Mitte) spielt in dieser Saison nicht mehr. Foto: AFP

Für Sami Khedira ist die Saison 2018/19 beendet. Der Mittelfeldspieler von Juventus Turin muss sich einer Knieoperation unterziehen. Der 32-Jährige fiel erst kürzlich wegen Herzrhythmusstörungen aus.

Turin - Ex-Weltmeister Sami Khedira lässt sich nach dem Ausscheiden mit dem italienischen Fußball-Rekordmeister Juventus Turin im Viertelfinale der Champions League am Knie operieren. „Nach vier Monaten andauernder Schmerzen in meinem Knie - einige Tage schlimmer als andere - habe ich entschieden, mich einem chirurgischen Eingriff zu unterziehen“, twitterte der Mittelfeldspieler am Donnerstag.

Die Operation werde innerhalb der kommenden zwei Wochen erfolgen. „Mein Ziel ist es, zu Beginn der nächsten Saison wieder hundertprozentig fit zu sein“, schrieb Khedira weiter. Der 32-Jährige hatte erst Anfang April sein Comeback bei Juventus gefeiert, nachdem er am 20. Februar wegen Herzrhythmusstörungen operiert worden war. Am Dienstag hatten die Turiner durch ein 1:2 gegen Ajax Amsterdam den Einzug ins Halbfinale der Königsklasse verpasst.