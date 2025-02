Ex-VfB-Spieler Arthur Boka wird Gastronom: Neapolitanische Pizzen im Quindici: „Man braucht was für die Seele“

1 Arthur Boka und Carlo Caliendo (von links) in der kürzlich eröffneten Pizzeria Quindici. Foto: Werner Kuhnle

Carlo Caliendo hat seine Heimat Neapel nach Ludwigsburg geholt. Seit Mitte Januar backen im Quindici neapolitanische Pizzen im Steinofen. Bekannt geworden ist das Restaurant auch durch den Geschäftspartner Arthur Boka, der mit dem VfB Stuttgart vor Jahren die Meisterschaft holte.











An der Wand hängen Fotos von Sophia Loren, eine italienische Schauspielerin und „Ikone in Neapel“, wie Carlo Caliendo sagt, Monica Bellucci, die zwar nichts mit Neapel zu tun habe, aber einfach eine Schönheit sei, Fußballspieler Diego Maradona und ein VfB-Trikot mit der Nummer 15. Von der Decke baumeln an Schnüren Rasseln und Tomaten aus Glas, fast wie im spanischen Viertel in Neapel.