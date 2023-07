1 Alexander Farnerud, Fernando Meira und Thomas Hitzlsperger (von links) feierten 2007 gemeinsam die deutsche Fußball-Meisterschaft mit dem VfB Stuttgart. Foto: Avanti/Ralf Poller

In der ersten Runde des WFV-Pokals scheiterten die Fußballer des TV Echterdingen am Landesliga-Aufsteiger und Underdog TV Darmsheim krachend mit 1:6. Damit ein solches Scheitern nicht auch bei der Rückkehr in die Verbandsliga (erstmals seit zwölf Jahren) eintritt, versucht der Verein die Weichen richtig einzustellen – es soll schließlich nicht direkt wieder runter in die Landesliga gehen. Dafür zauberten die Club-Verantwortlichen nun ein wahres Ass aus dem Ärmel und verpflichteten einen Spieler, dessen Vita seinesgleichen sucht in der sechsthöchsten Spielklasse Deutschlands.