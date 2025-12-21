Ex-VfB-Profi in der Premier League: Woltemade spricht über Premieren-Doppelpack
Woltemade in der Premier League – er triftt und trifft und trifft. (Archivbild) Foto: IMAGO/Every Second Media

Nach seinem Premieren-Doppelpack auf der Insel beim 2:2 zwischen Newcastle United und dem FC Chelsea spricht Nick Woltemade über den Vergleich zu einer Legende – und scherzt dabei.

Nick Woltemade konnte sein Glück kaum fassen. Nach seinem Premieren-Doppelpack auf der Insel beim 2:2 zwischen Newcastle United und dem FC Chelsea traf der Nationalstürmer und ehemalige VfB-Profi endlich auf seinen „Vater“ Peter Crouch. „Ich sehe dich heute zum ersten Mal. Meine alten Club-Kollegen haben mich früher immer ‚Crouchy’ genannt“, erzählte Woltemade mit breitem Grinsen bei TNT Sports. „Das kommt, weil du so ein gut aussehender Typ bist“, konterte die englische Fußball-Kultfigur, woraufhin der 23-Jährige antwortete: „Wir sehen beide gut aus, stimmt’s?“

 

Führung verspielt – Stimmung gut

Woltemade hatte sein Team mit seinen Toren Nummer sechs und sieben in Front (4./20.) gebracht. Chelsea aber schlug durch Reece James (48.) und Joao Pedro (66.) zurück. Doch die Stimmung war trotz der verspielten Führung prächtig. Noch während des Live-Interviews posierten der 1,98 Meter große Ex-Stuttgarter Woltemade und der 2,01 Meter große ehemalige englische Nationalstürmer Crouch für ein gemeinsames Foto. „Mein Sohn! Es ist so schön zu sehen, dass es mein Sohn so gut macht“, scherzte Crouch – und fügte voller Ernst an: „Du machst das so gut, es ist eine Freude dir zuzusehen.“

Neben Woltemade glänzte am Samstag auch Florian Wirtz mit seinem langersehnten ersten Scorerpunkt in der Premier League. Beim 2:1 (0:0)-Erfolg des FC Liverpool bei Tottenham Hotspur steckte Wirtz nach einer schnellen Umschaltaktion den Ball auf Alexander Isak (56.) durch, der zum Führungstreffer vollstreckte. Es war seine erste Torbeteiligung im 16. Liga-Einsatz.

 