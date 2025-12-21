Ex-VfB-Profi in der Premier League: Woltemade spricht über Premieren-Doppelpack

1 Woltemade in der Premier League – er triftt und trifft und trifft. (Archivbild) Foto: IMAGO/Every Second Media

Nach seinem Premieren-Doppelpack auf der Insel beim 2:2 zwischen Newcastle United und dem FC Chelsea spricht Nick Woltemade über den Vergleich zu einer Legende – und scherzt dabei.











Nick Woltemade konnte sein Glück kaum fassen. Nach seinem Premieren-Doppelpack auf der Insel beim 2:2 zwischen Newcastle United und dem FC Chelsea traf der Nationalstürmer und ehemalige VfB-Profi endlich auf seinen „Vater“ Peter Crouch. „Ich sehe dich heute zum ersten Mal. Meine alten Club-Kollegen haben mich früher immer ‚Crouchy’ genannt“, erzählte Woltemade mit breitem Grinsen bei TNT Sports. „Das kommt, weil du so ein gut aussehender Typ bist“, konterte die englische Fußball-Kultfigur, woraufhin der 23-Jährige antwortete: „Wir sehen beide gut aus, stimmt’s?“