Ex-VfB Keeper hilft Kulturkreis: VfB-Legende Helmut Roleder engagiert sich jetzt in einem Kulturverein

Nach seiner Karriere hat der Torwart Kolumnen geschrieben und leitet eine Fußballschule – durch seine Hündin Nicki kam er nun zu einem ehrenamtlichen Engagement in Kirchberg.

Manchmal können zufällige Begegnungen der Anfang einer spannenden Geschichte sein. So war es letztlich die Neugier der dreijährigen Hündin Nicki von Helmut Roleder und Angelika Gunzenhauser, die zu einem Gespräch am Gartenzaun in Kirchberg am Neckar mit Gudrun Wilhelm führte – der treibenden Kraft des Heimat- und Kulturkreises der Gemeinde.

Das Ergebnis dieser Zaunplauderei: Wilhelm gewann zwei weitere Mitstreiter, die sich künftig für den Verein engagieren und mit neuer Besetzung die Kirchberger Kulturszene beleben wollen. „Wir leben seit drei Jahren hier und wollten uns mehr einbringen“, sagt Angelika Gunzenhauser, die nun als Botschafterin für den Kulturkreis aktiv ist.

Lesen Sie auch

Mit „wir“ meint sie ihren langjährigen Lebensgefährten Helmut Roleder – einst Torwart beim VfB Stuttgart, der in 410 Bundesligaspielen das Tor der Cannstatter hütete. „Wir wollten einfach noch stärker im Ort ankommen und uns sozial engagieren“, ergänzt Roleder, der im Verein die Öffentlichkeitsarbeit übernimmt.

Junge Junge treten am Samstag in der Kelter in Kirchberg auf. Foto: Heimat- und

In einer Marbacher Eisdiele berichten Roleder und seine Partnerin von ihrem Engagement in Kirchberg und machen natürlich auch Werbung für die erste Veranstaltung des Kulturvereins an diesem Samstag, den 13. September. In der Kelter bringt das Duo „Junge Junge“ ab 19.30 Uhr ihr Programm „Hut ab“ auf die Bühne. Roleder verspricht in seinem Pressetext einen spannenden Mix aus mitreißender Zauberkunst und sympathischer Comedy.

Fußballschule soll Kinder motivieren

Doch Kultur ist nur ein Teil ihres Engagements. Ihre weißen Polo-Shirts verraten eine weitere Leidenschaft: „Meine Fußballschule“ steht darauf. An mehreren Standorten in der Region – darunter im Ludwigsburger Stadtteil Neckarweihingen und in Ebersbach/Fils, Roleders Heimatort – finden kommerzielle Feriencamps als Ergänzung zum Vereinstraining statt.

Zehn Trainer sind im Einsatz, um den Nachwuchs in kleinen Gruppen mit nur zehn Kindern in Sachen Technik und Taktik fitter zu machen. „Es geht uns nicht darum, Stars zu kreieren, sondern wir wollen, dass Kinder intrinsisch aus Eigenmotivation heraus agieren“, sagt Gunzenhauser, die selbst drei Kinder hat. Fußball sei auch immer „Leben lernen“.

Unsere Empfehlung für Sie Politische Parolen Schmierereien kosten Stadt Ludwigsburg immer mehr Geld In Ludwigsburg finden sich immer häufiger politisch motivierte Schmierereien. Gegen einen Vorwurf der linken Szene wehrt sich nun die Stadtverwaltung.

Helmut Roleder kennt Bewegung und Veränderung seit jeher. Sein Torwartspiel beim VfB galt als seriös, unspektakulär und zuverlässig. „Man kann sich heute kaum vorstellen, dass ich in meinen ersten drei Jahren beim VfB gar keinen Torwarttrainer hatte“, sagt der 71-Jährige. Trotzdem wurde aus ihm einiges: 1984 feierte er die deutsche Meisterschaft mit Stuttgart und kam sogar zu einem Länderspieleinsatz.

Seine aktive Karriere musste er 1986 wegen einer fortschreitenden Hüftarthrose beenden. Danach arbeitete er beim VfB als Co-Trainer sowie als Koordinator für Jugend und Amateure. Parallel entdeckte der gelernte Industriekaufmann eine neue Seite an sich: das Schreiben. Für den Stadtanzeiger verfasste er über 900 Kolumnen – kein Wunder, dass er nun im Kulturkreis die Öffentlichkeitsarbeit verantwortet. Zudem baute er im Verlag eine erfolgreiche Veranstaltungsagentur auf und machte sich später selbstständig. „Das war eine tolle Zeit“, sagt er.

Roleders wollte VfB-Präsident werden

2011 wollte Roleder noch einmal bei seinem Herzensverein durchstarten. Eine Kandidatur als VfB-Präsident blieb ihm wegen der damaligen Vereinsstatuten verwehrt. Bis zur Corona-Pandemie war er immerhin Botschafter des Vereins. Heute blickt er entspannt auf den Profifußball: „Ich bin nur noch selten im Stadion, bleibe aber Fan und bin gespannt auf die weitere Entwicklung.“

Das gilt auch für den Heimat- und Kulturkreis: „Wir wollen die Menschen in Kirchberg noch ein Stück offener machen für Neues und haben eine bunt gemischte Truppe“, sagt Roleder. Gemeinsam mit seiner Partnerin hofft er, dass der Verein neuen Schwung bekommt.

Die neuen Helfer des Kulturvereins sind bei der Vorstellung des Duos „Junge Junge“ am Samstag leicht zu erkennen: Sie tragen weiße Hemden und Blusen mit Vereinslogo, das Gunzenhauser auf die Rückseite drucken ließ. Für das zweite Event – eine Gala mit Thomas Roth, seiner Nyckelharpa und Band am 29. November – hat die 56-Jährige auch schon eine Idee: Dann wird die Crew mit Schlips und Fliege auftreten.