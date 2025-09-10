Ex-VfB Keeper hilft Kulturkreis: VfB-Legende Helmut Roleder engagiert sich jetzt in einem Kulturverein

Nach seiner Karriere hat der Torwart Kolumnen geschrieben und leitet eine Fußballschule – durch seine Hündin Nicki kam er nun zu einem ehrenamtlichen Engagement in Kirchberg.
Manchmal können zufällige Begegnungen der Anfang einer spannenden Geschichte sein. So war es letztlich die Neugier der dreijährigen Hündin Nicki von Helmut Roleder und Angelika Gunzenhauser, die zu einem Gespräch am Gartenzaun in Kirchberg am Neckar mit Gudrun Wilhelm führte – der treibenden Kraft des Heimat- und Kulturkreises der Gemeinde.