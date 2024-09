Ex-Vertriebschef redet Klartext: „Jetzt zeigt sich, wie aufgebläht das System VW ist“

1 VW ist für Jürgen Stackmann eine Herzenssache. Foto: Lg/Max Kovalenko

Jürgen Stackmann kennt als früherer Vertriebschef bei Volkswagen das Innenleben des Konzerns sehr genau. Im Interview benennt er die Schwachstellen des Unternehmens – und die Gründe, warum sich VW besonders schwer tut mit dem Wandel.











Jürgen Stackmann (63) lebt in Köln, gedanklich ist er aber zurzeit auch viel in Wolfsburg. Beim krisengeschüttelten Volkswagen-Konzern war er als Manager in verschiedenen Positionen und Tochterunternehmen zehn Jahre lang tätig. Heute ist er Dozent und kann wie kaum ein anderer die Krise analysieren.