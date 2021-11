1 Hank von Helvete war auch als Hank von Hell bekannt. Foto: imago/SKATA

Der norwegische Sänger Hank von Helvete, unter anderem bekannt durch die Band Turbonegro, ist gestorben. Er wurde nur 49 Jahre alt.















Hans-Erik Dyvik Husby (1972-2021), besser bekannt unter seinem Künstlernamen Hank von Helvete, ist im Alter von 49 Jahren gestorben. Dies bestätigte sein Manager Boye Nythun dem norwegischen Sender NRK.

Auch auf dem Instagram-Account des Musikers wurde den Fans die traurige Nachricht überbracht. Demnach ist der Sänger, der unter anderem auch als Hank von Hell bekannt war, am 19. November verstorben.

Seine Band trauert um "großherzigen Mensch"

Von 1993 bis 2010 war Hank von Helvete Sänger der norwegischen Punk'n'Roll-Formation Turbonegro. Die Band meldete sich bereits auf Facebook zu Wort. "Er war ein warmherziger und großherziger Mensch, ein spirituell und intellektuell suchender Mensch, der es liebte, ein Gespräch mit jedem zu führen. Wir sind stolz auf das, was wir gemeinsam als Rockbrüder in Turbonegro geschaffen haben", heißt es in dem Post. Hank habe in seinem Leben keinen Zweifel daran gelassen, dass er "ein Mann für die Bühne war, der das Rampenlicht und die Aufmerksamkeit des Raumes liebte." In Gedanken sei man bei der Familie des Verstorbenen.

In der Vergangenheit hatte Hank von Helvete mit Drogenproblemen zu kämpfen. 1998 trennte sich die Band und feierte 2002 eine Reunion. 2010 verließ der Sänger endgültig Turbonegro. Im selben Jahr war er im Film "Cornelis" zu sehen, in dem er den schwedischen Sänger Cornelis Vreeswijk (1937-1987) verkörperte.