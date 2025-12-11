Ex-Trigema-Chef: Neuer Termin für Wolfgang Grupps Gastauftritt bei Gregor Gysi in Tübingen

Seit seinem Suizidversuch hält sich Wolfgang Grupp mit öffentlichen Auftritten zurück. Doch 2026 wird der Ex-Trigema-Chef ein abgesagtes Gespräch mit Gregor Gysi in Tübingen nachholen.
Ob in Podcasts oder Talkshows – wenn sich Wolfgang Grupp in der Öffentlichkeit zu Wort meldete, waren Schlagzeilen am nächsten Tag garantiert. Mit seinen markigen und teils provozierenden Sprüchen lieferte der Ex-Trigema-Chef den Medien des Landes zuverlässig Stoff für kleinere Berichte – und stieß nicht selten eine öffentliche Diskussion über seine Positionen zu Homeoffice, Betriebsräten oder der Rollenverteilung zwischen Mann und Frau an.