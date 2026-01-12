Ex-Trainer von Bayer Leverkusen: Real Madrid trennt sich von Xabi Alonso

Nach der Niederlage im spanischen Supercup ist Xabi Alonso als Trainer von Real Madrid entlassen worden.
Trainerbeben bei den Königlichen: Knapp ein halbes Jahr nach seinem Amtsantritt bei Real Madrid als begehrtester Coach der Welt muss Xabi Alonso seinen Posten schon wieder räumen. Die Madrilenen gaben die Trennung vom einstigen Meistertrainer von Bayer Leverkusen einen Tag nach der Clásico-Pleite im Supercup gegen den FC Barcelona (2:3) bekannt. Álvaro Arbeloa, früher Alonsos Mitspieler bei Real und zuletzt Trainer der zweiten Mannschaft, übernimmt.