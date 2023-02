So lief das Pflichtspieldebüt von Michael Wimmer bei Austria Wien

Michael Wimmer bejubelt den Wiener Sieg.

Seit Jahresbeginn ist Michael Wimmer Cheftrainer von Austria Wien. Am vergangenen Wochenende hatte der ehemalige Coach des VfB Stuttgart sein erstes Pflichtspiel in Österreich.









Sein letztes Pflichtspiel mit dem VfB Stuttgart hat Michael Wimmer verloren. Mitte November setzte es nach zuvor drei Siegen in fünf Bundesligaspielen eine 0:2-Niederlage bei Bayer Leverkusen. Danach reiste der damalige Interims-Cheftrainer noch mit dem VfB nach Austin, wenige Tage später war klar: Der 42-Jährige wird nicht fester Chefcoach in Stuttgart. Es kam Bruno Labbadia, Wimmer heuerte in Österreich an – und feierte nun einen Einstand nach Maß.

Sein erstes Pflichtspiel als Coach von Austria Wien gewann der Mann aus Dingolfing jedenfalls am vergangenen Wochenende mit 3:1 gegen Austria Klagenfurt und zog auch in der Tabelle am Kontrahenten vorbei auf Platz sechs.

„Natürlich war es sehr erfreulich nach dem Schlusspfiff, weil im Vorfeld ziemlich viel Druck da war. Ich bin mit dem, was ich gesehen habe, sehr zufrieden“, sagte Wimmer, sah aber auch Anlass für Kritik: „Ich hätte aber gerne noch zielstrebigeres Spiel nach vorne gehabt.“ Beim Anschlusstreffer der Gäste drohte das Spiel zu kippen. „Man hat gemerkt, dass wir ein wenig den Faden verloren haben und die Kraft ein wenig nachgelassen hat“, analysierte Wimmer.

Vor der Partie hatten die Fans der Austria eine Choreografie zu Ehren von Wimmers Vorgänger gezeigt. Die Entlassung von Manfred Schmid in der Winterpause hatte vielen Anhängern ganz und gar nicht geschmeckt. Für Wimmer war diese Sympathiebekundung für Schmid kein Problem: „Das hat nichts mit meiner Person zu tun. Das bestätigt die Arbeit von meinem Vorgänger, von daher finde ich es von den Fans toll. Ich selbst habe mich total gut aufgenommen gefühlt und null Negativität gespürt.“

Am kommenden Sonntag tritt der Coach mit seinem Team bei Austria Lustenau an.