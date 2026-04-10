Tim Walter steckt mit Holstein Kiel im Abstiegskampf der 2. Liga. Vor dem Spiel gegen Düsseldorf sorgt der Ex-Trainer des VfB Stuttgart mit einer Pressekonferenz für Aufsehen.

Es ist Druck auf dem Kessel: Tim Walter, ehemaliger Coach des VfB Stuttgart, kämpft mit seinem neuen Club Holstein Kiel in der 2. Fußball-Bundesliga um den Klassenverbleib. Vor der wichtigen Partie gegen Fortuna Düsseldorf gab Walter, der mit Kiel derzeit auf dem Relegationsplatz steht, eine rund viertelstündige Pressekonferenz, die es in sich hatte. Weil Walter arg gereizt wirkte und die versammelten Journalisten reihenweise anpflaumte, ging das Video in Sozialen Medien viral.

Tim Walter: „Schön abgelesen, die Frage“ Es dauerte keine drei Minuten, da hatte sich Walter warmgelaufen. „Schön abgelesen, die Frage“, sagte der Trainer auf die Frage eines NDR-Journalisten, der wissen wollte, ob Walters bisweilen risikoreicher Fußball im Abstiegskampf vielleicht auch ein Vorteil sei.

„Den Mutigen gehört die Welt. Ohne Tore kannst du maximal einen Punkt holen“, ließ sich der 50-Jährige dann doch noch zu einer kurzen Einschätzung herab. Zuvor hatte Walter bereits auf eine Frage nach einem seiner verletzten Spieler geantwortet: „Das müssen sie mehr meine medizinische Abteilung fragen.“

„Sehr gut erkannt, du liegst falsch!“, fuhr der Trainer dem nächsten Fragesteller über den Mund, der eine gewisse Energielosigkeit beim vergangenen Spiel gegen Münster (0:0) erkannt hatte. Es gehe darum, dass auch noch ein Gegner auf dem Platz stehe, der „Sachen unterbindet“. In der Partie gegen Münster habe sich seine Mannschaft aber ein Stück weit „einlullen“ lassen.

In der Folge bekam sich Walter zwar einigermaßen ein, bedachte die Journalisten aber immer wieder mit süffisantem Lächeln und vielsagendem Kopfschütteln. Auch sonst war Walter eher kurz angebunden. Zum Ende der Pressekonferenz dreht er dann noch einmal richtig auf.

Auf die Frage nach der Rolle von Abwehrtalent Frederik Roslyng, der unter Walter zuletzt nicht spielte, sagte er: „Dann können wir ja den Job tauschen. Sie machen meinen Job, ich mache ihren. Dann können Sie das entscheiden.“ Als der Journalist zurückgab, er wolle das gar nicht entscheiden, sagte Walter: „Darum sitzen sie da – und ich sitze hier.“ Dabei wies er erst in Richtung der Presseplätze und dann auf das Podium. Damit war die Konferenz beendet.

Auch beim VfB immer mal mies gelaunt: Tim Walter Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn

Bei den Anhängern der Kieler kam der Auftritt ihres Trainers nicht unbedingt gut an. „Unsympathisch, der Herr Walter“, kommentiert ein Nutzer unter dem Video zur Pressekonferenz. Ein anderer Kommentar lautete: „Mir fehlt da eine positivere Einstellung und weniger Arroganz.“

Tim Walter stand in der Saison 2019/20 beim VfB Stuttgart in der Verantwortung. Er hatte den Bundesliga-Absteiger von Interimstrainer Nico Willig übernommen. Trotz passabler Ergebnisse wurde er nach dem letzten Pflichtspiel im Jahr 2019 vorzeitig entlassen. Nach Stationen beim HSV (2021-2024) und Hull City in England (2024) ist er seit Ende Februar 2026 zurück bei den Störchen, die er schon vor seiner Zeit beim VfB trainiert hatte.