In seiner Zeit beim VfB Stuttgart hat Giovane Elber (Mitte) den FC Bayern einst mächtig geärgert.

Am Samstag (15.30 Uhr) trifft der VfB Stuttgart auf den FC Bayern – Giovane Elber hat für beide Clubs gespielt. Im Interview spricht der frühere Bundesliga-Torschützenkönig über die Entwicklung des VfB – und seine Enttäuschung, als er 1997 zum FC Bayern verkauft wurde.









Stuttgart - Als Markenbotschafter des Rekordmeisters hält der frühere Topstürmer Giovane Elber (48) zum FC Bayern, wenn die Münchner an diesem Samstag (15.30 Uhr) in Stuttgart gastieren. Doch erinnert sich der Brasilianer gerne an seine Zeit beim VfB, den er eigentlich nie verlassen wollte.