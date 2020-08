Kreis Göttingen Notruf aus dem Leichenwagen – Polizei befreit 51-Jährigen

Ein skurriler Polizeieinsatz hat sich am Montag vor einer Woche im Kreis Göttingen ereignet. Am frühen Morgen setzte ein 51-Jähriger einen Notruf ab – er sei in einem Leichenwagen eingesperrt.