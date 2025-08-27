Ex-Tennisstar und Musiker: Anna Kournikova und Enrique Iglesias sollen viertes Kind erwarten

Anna Kournikova und Enrique Iglesias werden wohl zum vierten Mal Eltern. Das berichtet ein spanisches Magazin unter Berufung auf "zuverlässige Quellen".
Anna Kournikova (44) und Enrique Iglesias (50) sollen sich derzeit auf ihr viertes Kind freuen. Das berichtet das spanische Magazin "Hola!" und beruft sich auf "zuverlässige Quellen". Demnach verlaufe die Schwangerschaft gut und Kournikova sei fit und gesund. Wie das englische "Hola!"-Pendant "Hello!" berichtet, gab es zuletzt bereits Spekulationen über eine mögliche Schwangerschaft, als Kournikova in Miami in weiter Kleidung gesichtet wurde.