Im RTL-Jahresrückblick sprach Boris Becker so offen wie selten über seine acht Monate in britischer Haft. Der frischgebackene Vater gestand Todesangst - und verriet den einzigen Moment, in dem er hinter Gittern weinte. Auch Andrea Kiewel sorgte für einen Überraschungsmoment.
Im großen RTL-Jahresrückblick "2025! Menschen, Bilder, Emotionen" hat Boris Becker (58) am Donnerstagabend so schonungslos wie selten über seine Zeit hinter Gittern gesprochen. Der ehemalige Tenissstar saß gemeinsam mit Moderator Steffen Hallaschka (53) vor laufenden Kameras und ließ die Zuschauer tief in seine dunkelsten Monate blicken.