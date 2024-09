Ex-Talkmaster Andreas Türck: Er wird Moderator für Handball-Übertragungen

1 Andreas Türck war selbst als Handballer aktiv. Foto: imago/Future Image / Nicole Kubelka

Andreas Türck hat einen neuen Job an Land gezogen - er wird bald schon als Handball-Moderator im Einsatz sein. Mit dem Sport verbindet ihn eine jahrzehntelange Leidenschaft.











Der ehemalige Talkshowmaster Andreas Türck (55) wird schon bald sein Comeback als Moderator feiern. Der Live-Streaming-Service Dyn mit Sitz in Köln hat per Pressemitteilung verkündet, sich die Dienste des 55-Jährigen gesichert zu haben. Schon am kommenden Sonntag steht der erste Auftritt an: Am zweiten Spieltag der Daikin Handball-Bundesliga wird Türck bei der Partie HSV Hamburg gegen SC Magdeburg (15. September, Sendebeginn 14:45 Uhr) moderieren.