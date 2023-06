1 Alexander Blessin ist seit 19. Januar Trainer des italienischen Erstligisten FC Genua. Foto: imago/Danilo Vigo

Mit 47 Jahren hat Alexander Blessin erstmals eine Erwachsenen-Mannschaft trainiert. Nur eineinhalb Jahre später trifft er mit dem FC Genua in der italienischen Serie A in seinem ersten Auswärtsspiel auf José Mourinho. Was steckt hinter diesem Aufstieg?









Genua/Stuttgart - Manchmal müsse er sich schon kneifen, um zu glauben, dass das alles in diesem Raketentempo so steil nach oben ging. Im Alter von 47 Jahren trainierte Alexander Blessin erstmals in seinem Leben eine Erwachsenen-Mannschaft. Nur eineinhalb Jahre später trifft der gebürtige Stuttgarter an diesem Samstag in einem Punktspiel auf José Mourinho, einen der erfolgreichsten Vereinstrainer der Welt. „Das ist schon surreal“, sagt Blessin vor dem Duell in der Serie A bei Mourinhos AS Rom, ergänzt aber auch selbstbewusst: „Ich werde garantiert nicht vor Ehrfurcht erstarren.“