Ex-Stürmer des VfB Stuttgart: Traumtor – Nick Woltemade macht’s mit der Hacke

Nick Woltemade sorgt in der englischen Premier League weiter für Glanzlichter. Für Newcastle United erzielte der Ex-VfB-Stürmer ein Traumtor. Einen Haken gab es dennoch an der Sache.

Ein bisschen sah er ja aus wie damals, als er noch für den SV Werder Bremen spielte. Grünes Trikot, weiße Hose – so trat Nick Woltemade am Wochenende an. Allerdings für Newcastle United in der englischen Premier League im Auswärtsspiel bei Brighton & Hove Albion. Nicht nur wegen des Shirts mit dem Blick in die Vergangenheit war es eine besondere Partie für Nick Woltemade.

Der Stürmer, der vor der Saison vom VfB Stuttgart für fast 90 Millionen Euro auf die Insel gewechselt ist, lieferte einmal mehr den Beweis, dass den Machern von Newcastle United ein Toptransfer gelungen ist. Und: Er verzückte die Fußballfans mit einem besonderen Treffer.

In der 76. Minute der Partie verwertete Woltemade eine flache Hereingabe aus rund sieben Metern mit der Hacke. Ein Traumtor zum 1:1! Allerdings hielt der Jubel darüber nicht lange an. Denn zu einem Punktgewinn reichte es für Newcastle United nicht. In der 84. Minute erzielte Danny Welbeck den Siegtreffer für die Gastgeber.

Die United-Bilanz bleibt damit durchwachsen: zwei Siege, drei Unentschieden, drei Niederlagen – und aktuell Rang zwölf in der Premier League. Immerhin hat Nick Woltemade bislang starke Zahlen geliefert. Der Treffer am Samstag war sein vierter im fünften Premier-League-Spiel. In der Champions League hat er zudem einmal getroffen. Am vergangenen Montag hatte der Nationalspieler zudem sein erstes Tor für das DFB-Team erzielt.

Weiter geht es für Woltemade mit seinem neuen Club am Dienstag. Dann steht in der Königsklasse das Heimspiel gegen Benfica Lissabon an. Ganz generell sagte er bei Sky zu seinem Dasein in England: „Ich bin sehr, sehr glücklich. Es macht sehr viel Spaß.“