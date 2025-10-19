Ex-Stürmer des VfB Stuttgart: Traumtor – Nick Woltemade macht’s mit der Hacke

Nick Woltemade sorgt in der englischen Premier League weiter für Glanzlichter. Für Newcastle United erzielte der Ex-VfB-Stürmer ein Traumtor. Einen Haken gab es dennoch an der Sache.
Ein bisschen sah er ja aus wie damals, als er noch für den SV Werder Bremen spielte. Grünes Trikot, weiße Hose – so trat Nick Woltemade am Wochenende an. Allerdings für Newcastle United in der englischen Premier League im Auswärtsspiel bei Brighton & Hove Albion. Nicht nur wegen des Shirts mit dem Blick in die Vergangenheit war es eine besondere Partie für Nick Woltemade.