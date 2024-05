1 Nicolas Gonzalez will auch am Mittwochabend gegen Olympiakos Piräus jubeln. Foto: imago/IPA Sport

Der frühere Stuttgarter Angreifer steht vor dem Saisonhöhepunkt in Athen – muss sich im Endspiel der Conference League aber auf eine hitzige Atmosphäre einstellen.











Fast genau ein Jahr ist es her, da verpasste Nicolas Gonzalez mit seinem Club AC Florenz um Haaresbreite den Titelgewinn in der Conference League. 1:2 hieß es im Endspiel gegen West Ham United, äußerst unglücklich durch einen Gegentreffer in der 90. Minute. Jetzt bekommt der frühere Stürmer des VfB Stuttgart die zweite Chance: Am Mittwoch steht er mit der Fiorentina erneut im Finale des Wettbewerbs, dieses Mal geht es gegen Olympiakos Piräus (21 Uhr/RTL Nitro).