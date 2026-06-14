Ex-Stürmer des VfB Stuttgart: Cacau hadert mit dem WM-Auftakt seiner Brasilianer
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Der Auftakt war holprig: Die Brasilianer um Trainer Carlo Ancelotti (re.) und Superstar Vini Jr. spielten gegen Marokko nur 1:1. Foto: MAURO PIMENTEL/AFP

Er hat für Deutschland eine WM bestritten, fiebert aber nach wie vor mit dem Team aus seinem Heimatland. Der WM-Start Brasiliens hat Cacau aber gar nicht glücklich gemacht.

Mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat Cacau einst an der WM 2010 in Südafrika teilgenommen. Ab Sonntagabend fiebert der ehemalige Profi als Fan mit dem DFB-Team. Aber: Cacau hat natürlich noch ein zweites Team bei der WM, dem er die Daumen drückt. Logischerweise als gebürtiger Brasilianer. Auf Cacaus Instagram-Account lässt sich am Sonntag nachvollziehen, wie er den Auftakt der Selecao gegen Marokko erlebt hat.

 

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Zunächst war der frühere Stürmer und heutige Markenbotschafter des VfB Stuttgart hoffnungsfroh gestimmt. Nach der Partie zeigte er sich aber ernüchtert. „Das war nicht das Spiel, das ich mir erwartet habe“, sagte er. Und: Er habe erwartet, dass von der Bank „mehr kommt“. Also von den Einwechselspielern der Brasilianer. Der Coach der Selecao, der Italiener Carlo Ancelotti sei aber „nicht so mutig gewesen“. Sondern habe „sehr früh zwei defensive Wechsel getätigt“.

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Cacau traf 2010 im WM-Spiel der deutschen Mannschaft gegen Australien. Foto: imago sportfotodienst

1:1 hieß es am Ende der Partie der Brasilianer gegen Marokko. Das war nicht das, was sich Cacau „erhofft“ hatte. Aber er erkannte auch die Leistung der Nordafrikaner an: „Marokko war sehr gut.“ Das Ergebnis sei für den WM-Vierten von 2022 demnach auch „mehr als verdient“. Und so ein bisschen wird sich Cacau auch für die Marokkaner gefreut haben.

In der Startelf der Afrikaner stand schließlich ein aktueller Spieler des VfB Stuttgart. Bilal El Khannouss gehörte zum Offensiv-Quartett der Marokkaner und wurde erst in der 80. Minute ausgewechselt. Im zweiten Spiel der Gruppe C trifft der Stuttgarter in der Nacht vom kommenden Samstag auf Sonntag auf Schottland. Die Brasilianer treten kurz danach gegen Haiti an.

 