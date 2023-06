1 Pablo Maffeo peilt mit dem FC Girona den Aufstieg in die Primera Division an. Foto: imago//Daisuke Nakashima

Der Millionen-Irrtum kämpft mit dem FC Girona um den Aufstieg in die Primera Division. Der VfB würde sich freuen: Im Falle eines Erfolgs wäre der teuerste Fehleinkauf der Vereinsgeschichte halbwegs verschmerzt.









Stuttgart/Girona - An diesem Montag bestreitet die spanische Segunda Division ihren 42. und letzten regulären Spieltag. Zum Abschluss der Hauptrunde tritt der FC Girona beim AD Alcorcón an. Mit von der Partie wird ein alter Bekannter aus Stuttgart sein: Pablo Maffeo, die Leihgabe des VfB. Falls er seine muskulären Probleme bis dahin auskuriert hat, ist der kleine Spanier bei den Gästen als Rechtsverteidiger gesetzt. 32 Spiele hat er in dieser Saison absolviert – und den Makel des teuersten Fehleinkaufs der Stuttgarter Vereinsgeschichte zumindest in seiner Heimat abgestreift.