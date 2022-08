Was wurde aus Nicolas Gonzalez & Co?

35 Bis vergangenen Sommer ging Nicolas Gonzalez für den VfB Stuttgart auf Torejagd, ehe es ihn nach Italien zog. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Kaum ein Bundesliga-Club hat in den vergangenen fünf Jahren so viele Spieler abgegeben wie der VfB Stuttgart. Wir blicken auf einige bekannte Gesichter – und darauf, was sie heute machen.















Link kopiert

Die vergangenen Jahre waren beim VfB Stuttgart ein stetiges Auf und Ab. Entsprechend hoch war auch die Fluktuation bei den Transfers. In diesem Sommer haben bislang sechs Spieler den Verein verlassen. Doch was wurde aus den Akteuren, die dem VfB bereits vor einiger Zeit den Rücken kehrten?

Während die meisten von ihnen der Fußball-Bundesliga treu geblieben sind, zog es einige bekannte Gesichter in den vergangenen fünf Jahren von Stuttgart aus ins Ausland. Am ersten Spieltag der italienischen Serie A beispielsweise standen sich die beiden Argentinier Nicolas Gonzalez und Santiago Ascacibar im direkten Duell gegenüber. Ein ehemaliger Aufstiegsheld des VfB erlebt in der Türkei seinen zweiten Frühling, während manch anderer in seinem Club derzeit keine Rolle mehr spielt.

In unserer Bildergalerie zeigen wir 34 ehemalige VfB-Spieler und ihre jetzigen Vereine.