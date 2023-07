Zum Auftakt der Zweitliga-Saison glänzen Wahid Faghir und Dzenis Burnic mit Toren für ihre neuen Vereine. So liefen die Partien am Samstag.

Die SV Elversberg hat einen Traumstart in ihre Premierensaison in der 2. Fußball-Bundesliga verpasst. Die Saarländer kamen am Samstag trotz einer Zwei-Tore-Führung nur zu einem 2:2 (2:1) bei Hannover 96, sammelten aber dennoch den ersten Punkt auf der von Trainer Horst Steffen ausgerufenen Mission Klassenerhalt.

Marcel Correia (22.) und Wahid Faghir (38.) erzielten die Tore für den Außenseiter, der insgesamt eine gute Leistung zeigte. Hannover wendete dank Cedric Teuchert (42., Foulelfmeter nach Videobeweis) und Nicolo Tresoldi (54.) einen Fehlstart in die neue Saison ab.

Der Drittliga-Meister startete vor 29.200 Zuschauern mutig und bestrafte die Fehler der Niedersachsen eiskalt, so sah Ex-Weltmeister Ron-Robert Zieler im Tor beim zwischenzeitlichen 0:2 durch Faghir nicht gut aus. Erst Teucherts Elfmetertor hauchte den 96ern neues Leben ein.

So ging der Ausgleich durchaus in Ordnung. Dennoch hatte Elversberg weitere Chancen: Der auffällige Faghir (52.) traf aber nur das Lattenkreuz. Auch Hannover schielte auf den Sieg, Teuchert verzog in der Schlussphase (87.) aber knapp links am Tor vorbei.

Wanitzek und Burnic treffen für den KSC

Derweil haben Marvin Wanitzek und Dzenis Burnic dem Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC einen perfekten Start in die neue Saison beschert. Mittelfeldspieler Wanitzek traf beim 3:2 (2:1) bei Aufsteiger VfL Osnabrück doppelt (2./36.) und ebnete den Badenern um Neuzugang Lars Stindl damit den Weg für die ersten drei Punkte der neuen Spielzeit. Burnic (87.) erzielte spät den Siegtreffer.

Für Osnabrück, das nach zwei Jahren in der 3. Liga den Sprung zurück ins deutsche Unterhaus geschafft hat, waren die zwischenzeitlichen Ausgleichstreffer durch Erik Engelhardt (13.) und Robert Tesche (71.) zu wenig. Die Mannschaft von VfL-Coach Tobias Schweinsteiger agierte bemüht, Karlsruhe unter dem Strich vor 15.741 Zuschauern an der ausverkauften Bremer Brücke aber cleverer. Osnabrück beendete die Begegnung nach Gelb-Rot gegen Bashkim Ajdini (90.+5, wiederholtes Foulspiel) in Unterzahl.

KSC-Coach Christian Eichner setzte in der Startformation sofort auf Stindl, der im Sommer nach 13 Jahren von Borussia Mönchengladbach zu seinem Jugendklub zurückgekehrt war. Wanitzek stand schließlich aber im Mittelpunkt, nachdem er dem KSC erst mit einem Rechtsschuss und dann per Kopf zweimal in Führung brachte.

Die couragierten Osnabrücker belohnten sich zwischenzeitlich für ihren großen Aufwand. Bei einer Ecke stand Tesche völlig blank und köpfte zum 2:2-Ausgleich ein. Die dritte KSC-Führung, die Neuzugang Burnic aus rund 20 Metern mit einem Linksschuss erzielte, reichte dann jedoch zum Sieg der Gäste.

Die Ergebnisse vom Samstag im Überblick:

Hannover 96 – SV Elversberg 2:2

1. FC Kaiserslautern – FC St. Pauli 1:2

VfL Osnabrück – Karlsruher SC 2:3

Wehen Wiesbaden – 1. FC Magdeburg 1:1