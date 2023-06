Turbulente Wochen – so läuft es für Naouirou Ahamada und Alexis Tibidi

1 Im Duell mit den Topstars: Naouirou Ahamada (links) unterlag mit Crystal Palace in der Premier League gegen Manchester City und Ilkay Gündogan mit 0:1. Foto: imago/Sportimage

Sieglos-Serien, Trainerwechsel – und eine schmachvolle Auswechslung: Naouirou Ahamada und Alexis Tibidi erleben bei ihren neuen Vereinen Crystal Palace und ES Troyes unruhige Zeiten.









Das hatten sich Naouirou Ahamada und Alexis Tibidi ganz bestimmt anders vorgestellt. Im Januar waren die beiden Profis des VfB Stuttgart aufgebrochen zu neuen Vereinen, wo sie den nächsten Karriereschritt gehen wollten. Ahamada in der Premier League bei Crystal Palace, Tibidi in der französischen Ligue 1 bei ES Troyes AC. Nur: So richtig angekommen sind sie dort bislang nicht. Und auch für ihre beiden neuen Vereine läuft es im Jahr 2023 alles andere als rund. Doch der Reihe nach.