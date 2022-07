Drei Leichen in Stuttgart gefunden Wann die Polizei sich zu den Toten äußern will

Die Stuttgarter Polizei steht vor vielen Fragen: In einem Lokal in der Stadtmitte werden zwei Männer tot aufgefunden. In Bad Cannstatt ist das Opfer eine 32-jährige Frau. Die Beamten ermitteln unter Hochdruck.