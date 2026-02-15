Ex-Spieler des VfB Stuttgart: Innenverteidiger Matej Maglica glänzt als Torjäger für Darmstadt 98

Sein Hauptjob ist Tore zu verhindern. Nun rettete Ex-VfB-Spieler Matej Maglica Zweitligist Darmstadt 98 mit zwei Treffern ein 2:2 bei Eintracht Braunschweig. Sein Mentor äußert sich.
Matej Maglica steht mit dem SV Darmstadt 98 derzeit auf einem Aufstiegsplatz in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Beim 2:2 am Samstag bei Eintracht Braunschweig rettete der Innenverteidiger seinem Team nach einem 0:2-Halbzeitrückstand noch ein 2:2. Erst verkürzte der 27-Jährige per Kopf auf 1:2 (56.), dann traf er per Volleyschuss zum Ausgleich (78.).