Ex-Spieler des VfB Stuttgart: Innenverteidiger Matej Maglica glänzt als Torjäger für Darmstadt 98

Sein Hauptjob ist Tore zu verhindern. Nun rettete Ex-VfB-Spieler Matej Maglica Zweitligist Darmstadt 98 mit zwei Treffern ein 2:2 bei Eintracht Braunschweig. Sein Mentor äußert sich.

Matej Maglica steht mit dem SV Darmstadt 98 derzeit auf einem Aufstiegsplatz in der Zweiten Fußball-Bundesliga. Beim 2:2 am Samstag bei Eintracht Braunschweig rettete der Innenverteidiger seinem Team nach einem 0:2-Halbzeitrückstand noch ein 2:2. Erst verkürzte der 27-Jährige per Kopf auf 1:2 (56.), dann traf er per Volleyschuss zum Ausgleich (78.).

Hinterher blieb der ehemalige Spieler des VfB Stuttgart auf dem Boden und erklärte ziemlich gelassen: „Ich versuche einfach, mich in diesen Situationen zu konzentrieren, den Fokus aufzunehmen und in die Räume zu kommen, wo ich gefährlich bin. Und das hat heute, Gott sei Dank, zweimal gut geklappt“, sagte der 1,98-m-Riese bei Sky.

Zufrieden war Maglica vor allem mit der Moral, die sein Team nach dem Rückstand zeigte. „0:2 in der Halbzeit und dann noch 2:2 zu spielen, ist nicht einfach. Da muss ich ein Lob an die Mannschaft aussprechen. Wir haben ein gutes Spiel gemacht. Das Ergebnis nehmen wir mit.“

Matej Maglica (re.) 2019 im Dress des 1. Göppinger SV gegen Kickers-Stürmer Mijo Tunjic. Foto: Pressefoto Baumann

Maglica ist ein Beispiel wie man auf Umwegen in den Profibereich kommen kann. Er war Ende 2015 mit seiner Familie aus Kroatien nach Deutschland gekommen. Er durchlief kein Nachwuchsleistungszentrum (NLZ), sondern spielte statt in einer professionellen Talentschmiede bei der TSG Backnang in der U19 und im Oberligateam. Danach entwickelte er sich in der Saison 2019/2020 unter Coach Gianni Coveli bei Oberligist 1. Göppinger SV weiter, ehe der VfB auf den kopfballstarken Mentalitätsspieler mit dem starken Linksfuß und der guten Spieleröffnung aufmerksam wurde.

Im Januar 2022 wechselte Maglica auf Leihbasis zum Schweizer Erstligisten FC St. Gallen. Dort wurde Maglica nach guten Leistungen im Team des schwäbischen Trainers Peter Zeidler fest für die Saison 2022/23 verpflichtet.

Zur Saison 2023/24 machte der VfB Stuttgart von einer Rückkaufoption Gebrauch und verlieh Maglica unmittelbar an den Bundesligisten SV Darmstadt 98. Im Laufe der Saison gaben die Darmstädter die feste Verpflichtung von Maglica bekannt. Im Sommer 2024 stieg er mit den Lilien in die zweite Liga ab.

„Der VfB hatte damals starke Innenverteidiger mit Anton, Ito oder Mavropanos Matej musste erkennen, dass es nicht immer steil bergauf geht, aber er hat sich mit eisernem Willen zurückgekämpft“, sagt sein ehemaliger Mitspieler, Mentor und freundschaftlicher Ratgeber Pavlos Osipidis.

Nun ist er mit den Hessen auf dem besten Weg zurück in die Beletage – auch weil er als Innenverteidiger nicht nur seinen Hauptjob mit Bravour erledigt.